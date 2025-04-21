機構推手語共融教育 支援主流學校聽障童

【本報訊】現時全港有680名聽障學生在公營普通學校就讀，約70人在聽障兒童學校就讀。教育局回覆傳媒查詢時表示，為協助公營普通學校照顧有特殊教育需要的學生，除了發放常規資助外，亦一直提供額外資源，學校可按需要運用局方發放的資源，聘請懂手語的教師或教學助理，亦可外購專業服務，包括手語翻譯，支援聽障學生的需要。

手語老師夥傳統教師同授課 有機構推行手語雙語共融教育計劃，於主流學校加入手語教學，除了教書的老師外，另外有一位手語老師，兩個老師一同授課，期望透過計劃改善聽障學生學業成就感。共同創辦人姚勤敏受訪時表示，手語現時並非官方認可的教學語言，期望教育局日後可以就手語教學制訂清晰指引，令學校了解如何更好地支援聽障學生。

姚又指出，大部分聽障學生因溝通障礙而導致學業成就感較低，如果學生學習到知識，自然有動機想與人溝通，不論用口或手都會嘗試與人交流，對聽障學生的語言發展有幫助，希望在課程中加入手語，幫助他們。