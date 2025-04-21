藝術品變觸感圖 視障人士看得到

物料區分層次解構元素 呼應口述影像不惜重做 視障人士參觀藝術展覽的時候，最大的困惑是看不見作品。雖然部分展覽會透過口述影像，以文字錄音解釋畫面內容，但是展覽一般都是「眼看手勿動」，而且部分作品可能比較抽象，對視障人士來說始終有欠真實感。究竟怎樣才能讓視障人士觸摸藝術品？

香港展能藝術會的藝術通達團隊，近年推出專為視障人士而設的「觸感製作」服務。本身是視障人士的助理藝術通達主任施恩傑指視障人士觀賞展覽時，遇到最大的困擾就是不能觸摸展品，譬如畫展的畫作一般都被固定在牆上，就算能觸摸也是滑溜溜的玻璃，對視障人士來說沒有意義。

團隊會用電腦印刷、顏色紙、彩麗皮等物料和方式，還原作品的構圖，讓視障人士分辨作品的層次，同時抽取作品3至4種顏色，方便弱視人士大概辨別作品的色塊構圖。施恩傑補充，口述影像透過文字或錄音解釋畫面的視覺元素，而配合觸感製作，視障人士能透過觸覺更快理解作品。有曾經使用過的視障人士認為「感覺好實在」，能在腦海逐步建構畫面，具體理解作品構圖、重點。

多次會議 理解作品 藝術通達經理張蓉表示，每份觸感圖製作時都經過和主辦方及口述影像員多次會議，再用數小時至一周半才能完成。她舉例，製作時會考慮作品本身是簡單還是複雜，亦要和口述影像員及主辦方商討作品的重點，製作時會盡量令觸感圖清楚、清晰。

她指另外一個宗旨就是，不會令觸感圖比原作漂亮或賣弄技巧，因為每一幅畫作的背後的藝術家都用了很多時間和心血完成，透過觸感圖還原作品時，亦要尊重藝術家本身所帶出來的作品背後的訊息。她續指，觸感圖始終是「配套」，主要目的是讓視障人士摸到作品的布局。

製作點字 觸摸書法 但是經過長時間製作的觸感圖，最終可能會「死在他（施恩傑）手上」。張蓉解釋：「我們用開眼的角度，做了一份東西出來，但是我看到，我會覺得很好看，到他手的時候，就可能是另一個邏輯了。」施恩傑會親自把關，試驗觸感圖是否呼應口述影像，假如作品「死在他手上」，就要重做。

團隊近年亦有和本地藝術館、博物館及藝術團體合作，例如為最近在香港藝術館舉辦的徐冰展覽製作點字書，讓視障觀眾觸摸毛筆書法形狀的時候，同時可以透過點字了解書法的內容。記者林隆輝