生前規劃身後事 免爭拗符合心意

曾有後人對簿公堂 逝者難入土為安 生、老、病、死，是所有人都要面對的階段，但傳統華人認為「死」不吉利而忌諱，更遑論在生時思考或規劃身後事，大多人離世後只能由後人或親友打點。然而，有年輕人坦言不了解長輩對喪事的要求，屆時只能「估」其意願；另有人回想，首次喪親時亦感到徬徨。殯儀業界更指，不時有後人就喪禮的安排起紛爭，甚至對簿公堂。有殯儀商提供殯儀服務計算器，讓有需要的人規劃後事，建議市民做好生前規劃，既免除爭拗，亦能確保「畢業禮」符合自己心意。

年紀輕輕的陳先生已經開始思考喪禮安排，他曾經使用計算器作規劃，惟身邊沒有人如他般開明。他提到父母一輩都較保守，迴避談論死亡，只在有相關的報道時才「順便講多少少」，令他較難得知家人意願。陳透露，父母均無宗教信仰，相信都會按照中式殯儀做法，「我估同之前參加嗰啲都係咁上下㗎啦」，屆時才作打算。

不清晰先人意願 更感徬徨 類似陳的情況十分普遍，從事行業15年的殯儀策劃師陳檵垣指，絕大部分客戶協助親人辦理身後事時，都不清晰先人的意願，令他們感到徬徨，只能參照他的建議作安排。陳提到，有客人協助拜神數十年的父母辦身後事時，因兄弟姐妹對宗教、場地、骨灰處理均起爭執，沒有達成共識，最終喪禮同時進行打齋及安息禮拜，令該名客人立心要規劃自己的身後事。他更透露，曾有爭拗未能協商解決，最終要對簿公堂，遺體拖延逾半年至今仍未能入土為安。

種種事件令陳檵垣思考，如果喪禮是一套戲，那麼喪禮的主角是死者，但大家卻沒有尊重先人的意願，即使家屬對喪事處理達成共識，「但所謂嘅共識係咪完整表達到逝者意願，定係已經死無對證呢？」陳續指，如果人們沒有在生前計劃好自己的喪禮時，主角往往變成在生的人，「咁其實幾諷刺。」

因應預算增減服務計費用 要規劃好自己的喪禮，大部分人或許無從入手。陳檵垣所屬的裕祥殯儀推出免費「殯儀服務計算器」，提供多種預設套餐的收費資料外，使用者亦可以因應預算，就如買廉航機票般，加減所需項目或服務，例如出殯地點、棺木、儀式及祭品等，並即時列出各項目及總收費供參考。用家可留下聯絡資料待殯儀公司跟進，規劃過程免費，直至身故後辦喪禮才收費。

陳檵垣續指系統推出後，持續有癌症及長期病患者、預期將要過身的人使用計算器後，前來查詢殯儀服務，佔整體約40%，但更多的是無經驗的後人為先人辦後事。他提到生前規劃最重要是決定後事執行人，尤其獨居人士；規劃後亦要向親友分享及留下記錄，以便後人根據其意願辦理。不過他承認，生前規劃及生死教育在港才剛起步，促請政府多向不同年齡層的人進行生死教育，並整合殯儀及身後事等資訊，方便市民為死亡做好準備。記者陳澋俊