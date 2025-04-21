非法攜生肉禽蛋返港 2年增近10倍

【本報訊】港人北上消費已成習慣，亦有不少市民會在內地購物回港。政府發現近年涉及非法攜帶生肉及禽蛋返港的檢控數字飆升，由2022年的195宗，升至2024年的2,048宗，而今年截至3月亦已經有471宗。個案當中，每年約有幾百宗由偵緝犬協助發現。

汆水無法逃過偵緝犬 早前曾有人嘗試將生肉「汆水」，或用錫紙、真空包裝，以為可以逃過檢驗，蒙混過關，食物環境衞生署人員接受電視台訪問時指出，署方的檢疫偵緝犬經過專業訓練，能聞出生肉包裝表層的氣味，即使殘餘的氣味微弱仍能識別出來。

食環署目前共有7隻偵緝犬，需要接受基本訓練，並於約一歲半被確定有「為食」等潛質才會安排進一步訓練。該署一級農林督察（檢疫偵緝犬）劉永添表示，不同的生肉對於受訓的檢疫偵緝犬而言都是獨特的，其中雖然蛋類氣味較弱，但仍然可以嗅出。他又提及有傳聞稱用錫紙、真空包裝或將生肉「汆水」，可以避過偵緝犬，但其實商販處理生肉時，包裝表層必定會沾到氣味，並被偵緝犬辨認出來。