指復活節非傳統旺季 業界樂觀五一市道

【本報訊】復活節假期不少港人外遊，令本港淪為空城。優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，今個假期本港街頭人流車流減少，加上復活節並非旅客來港熱門日子，但認為不應以數日的市道泛化至全年市道差，預計五一長假期市道會好轉，又提到要小心美國的關稅政策及中美貿易戰會否令全球消費力疲弱。

憂關稅削全球消費力

黃傑龍表示，復活節不是傳統的旅遊旺季，加上大批港人離港，市面相當平靜，人流及車流都較平日大幅減少。不過，部分港人仍留港進行家庭聚會，料對中餐的生意影響較小，反而主攻年輕人的餐廳生意受到的打擊較大，認為不用過分聚焦復活節假期的市道差，從而泛化至全年市道都差。他認為，今年3月的七人欖球賽及多項藝術活動，訪港的國際旅客增加，又指下月五一長假期大批內地旅客來港，預料屆時香港餐飲等市道暢旺。