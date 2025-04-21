指復活節非傳統旺季 業界樂觀五一市道
【本報訊】復活節假期不少港人外遊，令本港淪為空城。優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，今個假期本港街頭人流車流減少，加上復活節並非旅客來港熱門日子，但認為不應以數日的市道泛化至全年市道差，預計五一長假期市道會好轉，又提到要小心美國的關稅政策及中美貿易戰會否令全球消費力疲弱。
憂關稅削全球消費力
黃傑龍表示，復活節不是傳統的旅遊旺季，加上大批港人離港，市面相當平靜，人流及車流都較平日大幅減少。不過，部分港人仍留港進行家庭聚會，料對中餐的生意影響較小，反而主攻年輕人的餐廳生意受到的打擊較大，認為不用過分聚焦復活節假期的市道差，從而泛化至全年市道都差。他認為，今年3月的七人欖球賽及多項藝術活動，訪港的國際旅客增加，又指下月五一長假期大批內地旅客來港，預料屆時香港餐飲等市道暢旺。
不過，他提到長遠要小心美國的關稅政策及中美貿易戰會否令全球消費力疲弱，其中部分歐美國家出現延後消費、審慎消費等，要留意情況會否在香港陸續浮現。
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