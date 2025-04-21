港元強勢過夜成本高 酒店業焗減房價

【本報訊】復活節假期第3日，昨日截至晚上9時，有逾49萬人次出境，當中約36萬人次為香港居民；同日有逾56萬人次入境，當中45萬人次為港人，累計有逾105萬人次出入境。另外，有酒店業界指港元強勢，旅客過夜成本高，惟有減價來保持出租率，有尖沙咀的五星級酒店房價平均不用1,000元一晚。

復活節假期首兩日，分別有約12萬及16萬人次非本地居民入境，兩日的人次雖然都比去年多，不過有內地遊客指本港房價太貴，自己有朋友住在深圳，故選擇住在深圳；亦有來自北京的旅客稱，本港酒店房價有點高，與北京住宿相比算較高。

今料回港高峰 宜預留交通時間 據業界統計，今年首兩個月訪港旅客雖然按年增加7%，87%的酒店入住率亦回復至疫情前水平，不過酒店平均房價及平均每間房的收益都比去年及疫情前下跌一、二百元。而在復活節假期，有尖沙咀的五星級酒店房價平均不用1,000元一晚。另外，運輸署預計，今日將有較多外遊市民使用各陸路管制站回港，提醒在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，呼籲市民預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間。