港府稱針對性政策 轉危為機

【本報訊】面對關稅戰開打，財金官員重申香港難以獨善其身，必須認清目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性的，以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展，並要向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港，且要持續優化香港的營商環境。

財金官員昨在網誌中指美國對貿易夥伴施加所謂「對等關稅」，並不斷調整稅率，嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性。該官員批評這種鹵莽的保護主義行徑引發市場普遍憂慮，不少經濟分析師預測美國通脹升溫、經濟放緩，甚至可能步入衰退；關稅戰也將衝擊全球經濟前景，令全球經濟增長放緩。

指美挑起關稅戰 走向孤立 觀乎世界各國的反應，該官員指美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬其自身經濟，亦正將自己推向孤立之境，而近期與各國商界領袖的交流中，這些聲音特別清晰，一致批評美國當局目前的行徑，並明確指出在地緣局勢動盪的今天，透明、開放、政策穩定、歡迎合作的市場，才是全球企業希望拓展業務的沃土。

香港作為高度外向型的經濟體，該官員指關稅戰香港亦難以獨善其身，故必須認清目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性的，必須凝聚社會各界力量，背靠祖國共同應對，並以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展。該官員提及要全力全速做好自己的事情是刻下應對挑戰的最好策略，首先是維護好香港安全穩定的環境，金融穩定，經濟安全是香港繁榮穩定的根基，要向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港；第二是繼續向國際社會說好香港的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度以及國際金融中心特點，並持續優化香港的營商環境。

在全球變局中，該官員指中國和香港蘊藏不少新的投資機遇，在許多創科領域中有領先的前沿發展，又指透過舉辦更多切合大勢的主題式大型峰會、國際會議和盛事活動，將可幫助更多國際商界和投資者更清楚了解國家和香港的無限機遇。