關稅戰港出口遭殃 專家睇淡經濟增長

停訂單中小企資金緊張 促增信譽吸外商 中美關稅戰加劇，香港總商會前總裁、恒生銀行高級顧問梁兆基指會令本港貨物出口量明顯下跌，又認為因應關稅戰，內地和本港今年或未能達分別5%及2%的經濟增長預測的目標，前景不算樂觀，若關稅措施的實施時間短期內有結論，或可減少對香港下半年的影響。他又指美國訂單突然中斷，將令中小企出現短期資金緊張，而銀行會繼續支援中小企。

「很大機會達不到2%目標」 梁兆基昨在電台節目中表示，關稅戰持續令兩國貿易幾乎完全停頓，預計本港出口量明顯下跌，今年很大機會不能達到2%的經濟增長目標。但他認為美國市場在香港轉口佔比近年陸續減少，影響不會比新冠疫情嚴重。他指對中小企來說最重要是訂單，沒有訂單等於沒有命脈。他續指，美國訂單突然中斷或造成短期資金緊張，銀行會盡量因應還款能力協助，打開其他市場訂單，期望提供貿易融資能夠抵銷美國的訂單減少帶來的影響。

雖然經濟增長受到影響，他相信關稅戰會推動企業加速開發美國以外的新市場，又認為只要香港自由港定位不變，可以保持優勢。他續稱，香港在任何情況都維持金漆招牌，自由港承諾沒有改變，對外商是吸引的。他又認為現時不確定因素多，香港倚靠性相當強，要增強香港未來的信譽，以吸引更多外商利用香港作為樞紐，營運本身在亞洲區的業務。他批評美國做法破壞國際產業供應鏈及投資者信心，估計全球經濟將面臨混亂，香港應「以不變應萬變」，毋須過分悲觀。

在同日的另一電視節目中，梁估計關稅戰未必歷時太長。他指中美經濟互相依賴程度相當高，相信美方很快出現高通脹、供應斷層。中國方面企業而言，他認為中小企業會遇到很大困難，會令各自雙方承受很大壓力去盡快解決，不能拖很長時間。他又認為未來中美持續對峙時所產生的經濟陰霾，以年計都揮之不去。

美藉各國圍堵中方難成功 梁相信美方想以各國圍堵中國的戰略未必成功，但今年內地及本港經濟增長都未必如預期。對於內地「保5」（經濟5%增長）目標，他直言「當然有很大問號」，但認為國家有不少可以出台的措施，但關稅戰持續、有較高關稅率，例如超過10至20%，對香港全年經濟打擊比較大。

至於應對方法，梁認為內地應要更開放市場、擴大內需，吸納更多「盟友」，但承認部分「盟友」內需市場不足以抵銷失去的美國市場，但亦有其好處。他指美方以往雄霸全球，其內需市場扮演重要角色，因為很多不同出口主導國家，都需要美國市場。他續指，相關市場有美元作為資產，這個做法不會立竿見影，亦不會消除目前關稅的影響，如不向這方向做，類似關稅戰不同的打擊會陸續來，需要一個長遠解決方法。