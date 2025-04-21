遭扑窗刑毀一片亂 髮型屋東主稱無結怨

【本報訊】北角一間開業逾10年髮型屋，昨晨遭歹徒扑爛櫥窗玻璃刑毀，碎片散落一地。六旬東主指開業以來一直平安無事，他無與人結怨亦沒有欠債，對髮型屋無故被破壞難以理解。案件列作「刑事毀壞」跟進，警員將翻看附近「天眼」錄影，追緝涉案歹徒歸案。

昨日早上9時許，北角明園西街8A號地下一髮型屋姓黃（60歲）東主，返回店舖準備開門營業做生意，驚見店舖門口一幅3米乘3米的櫥窗玻璃碎裂，玻璃碎片散在地上，懷疑被歹徒破壞，於是報案求助。警員接報到場經初步調查後，案件列作「刑事毀壞」處理，並翻查附近一帶的閉路電視錄影片段，設法追緝歹徒下落及調查案發動機。

舖內無安裝「天眼」 黃男接受訪問時表示，髮型屋在現址開業約12年，多年來一直相安無事，從未有人上門找麻煩。他續指，上周六（19日）下午約3時離開髮型屋，豈料昨晨卻見店舖被人破壞，感到相當無奈。黃又稱，他沒有與人結怨，更沒有欠債，完全不清楚事件起因。由於店舖沒有安裝WiFi，因此並無安裝「天眼」，但是對面的商舖則有「天眼」，警員應可向該店主查看錄影了解事發經過。他估計維修粉碎的櫥窗玻璃，需要花費約一萬元。