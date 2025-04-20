冰鑑春秋：國民黨該選擇倒閣嗎

賴清德果然利用司法手段對付國民黨，陸續約談多名藍軍罷免領銜人，還搜索國民黨台北市黨部，甚至試圖羈押主委黃呂錦茹！就在此時，過去向來給人溫和印象的台北市長蔣萬安，忽然提出要「倒閣」，令人訝異蔣萬安為何忽然成為主戰鷹派？沉寂已久的「倒閣」議題也再度火熱。

事實是，國民黨早已有過評估，認為倒閣風險太高，要藉由重新選舉一口氣達到能罷免總統的76席，幾乎是不可能的任務。而現在重選，不僅民眾黨席次顯然可能變少，國民黨也不見得能有所斬獲，反倒可能讓民進黨有機會單獨過半，這種高機率為他人作嫁衣裳的傻事，實在不值得冒險。

何況，若真的重新選舉，在野現任的立委都將有60天的時間失去立委身份，以民進黨現在動輒抓人逮捕的兇狠手段，這些立委敢保證自己有機會可以平安到投票那一天嗎？

只是，之前民進黨一直期望藍軍主動提出倒閣，為何這次蔣萬安登高一呼，儘管立委柯建銘仍嗆聲樂見，行政院長卓榮泰卻顯得相對保留呢？理由很簡單，民進黨現在藉由大罷免與司法動作雙管齊下，已經佔據了幾乎只贏不輸的地位，就算未來不能達成單獨過半的目標，也仍有很多手法可以運用抵制。全面重新選舉不僅所費不貲，而且等於之前為罷免投注的心力都白費了。既然有穩贏的方法，又何必去冒更高的風險呢？

所以，就算國民黨主席朱立倫也呼應蔣萬安的倒閣說，喊出「沒有排除」倒閣，國民黨是否會真的走上這條路，變數仍多。只是蔣萬安在此時喊話，顯示國民黨內對朱立倫過於軟弱的態度不滿已深，若朱再沒有辦法有效作出回擊，未來國民黨恐將內外交迫，步履會更加艱難。