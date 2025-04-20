筆下風雲：一事無成的特朗普

特朗普再度入主白宮，上任近100天，但檢點下來，除了搞得全球及國家一片混亂，簡直沒有政績可言。他大打關稅戰，本來欲收割全球，但宣布政策數日便要「跪低」，暫緩75個國家及地區的對等關稅，皆因其做法根本行不通。以為專門針對中國，一定可以逼迫中國屈服，詎料中國巋然不動，即時還擊對等關稅，同時表明奉陪到底。既等不到中國電話，想出訪北京又門都沒有，反而在關稅方面愈做愈縮，豁免範圍愈擴愈大。

對中國無符，對俄羅斯同樣無計。俄烏和談毫無寸進，俄羅斯一邊說萬事有商量，一邊繼續進攻烏克蘭，將美國耍得氹氹轉。烏克蘭也是愈來愈大膽，最初是澤連斯基在白宮大鬧一場，接着雖然擺出知錯態度，欲求特朗普原諒，但未幾即爆發關稅戰，西方盟友同時受災，對美國的怒火愈演愈烈。在歐洲支持下，澤連斯基也有了底氣，在和談問題上大玩拖字訣，跟美國的礦產協議也是膠着。

首個任期，特朗普最引以為傲是美國經濟顯著增長，他也以搞活經濟為競選承諾之一。然而在關稅戰之下，美國股債匯「三殺」，股市插水、國債被拋售、殖利率飆升，陷入衰退的危機高唱入雲。又因為中國反制，禁止向美國出口稀土，即時影響軍工科技以至電動車產業；「紅州」農產品又被中國限制入口，一直支持特朗普的農民叫苦連天。

國內的對立情緒更是空前高漲，每個星期都有遊行示威，特別是特朗普撤銷各項多元包容政策及資助，激起反彈極大。加上對聯邦政府僱員進行大裁減，推行的政策朝令夕改，各部門疲於奔命，怨聲載道。

內憂外患，經濟危機，人事失和，可以斷言，特朗普不止一事無成，同時必會以失敗告終。