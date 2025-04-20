龍吟虎嘯：數波未平一波又起

俄烏戰爭、巴以戰爭、中東亂局、紅海危機，在每一單都極難搞定的情況下，美國總統特朗普又開打了全球關稅戰，又威脅要在核設施問題上對伊朗動武。攤子鋪得那麼大，水那麼深，阻力重重，風險難猜，每一單搞不好都會讓美國吃不消，特朗普到底有多大的實力搞定這一切呢？特朗普心中有數嗎？

有數沒數其實不打緊，以特朗普的性情和經驗，只要出口術、玩恐嚇，弄幾艘航母、弄幾架轟炸機威脅一下，通常就能達到目的，這就是特朗普到處樹敵、膽大妄為、野心勃勃、把攤子鋪得很大的原因。然而，這樣做只能咋呼一陣子，要根本解決實際問題不大可能。猶記得，特朗普插手叫停俄烏戰爭，像模像樣了一陣子，現在則陷入僵局，俄羅斯總統普京、歐洲甚至烏克蘭總統澤連斯基，都不賣特朗普的帳了；猶記得，俄烏臨時停火不攻擊對方能源設施的30天協議，一天都沒有執行過，而是天天打，分分鐘打，到處打，愈打愈大。

半個月前，特朗普又發起全球關稅戰，來勢洶洶，此乃人類有史以來最「大」、涉及最「廣」的關稅戰，然而戰端一開就遭到中國、歐洲、美國盟友、主要貿易夥伴不同程度的反擊。特別是中國的反擊，足以要了特朗普半條老命！現在中國將召開聯合國安理會非正式會議，邀請聯合國全部會員國出席，譴責美國打關稅戰衝擊全球經濟秩序和多邊貿易體制，實施強權霸凌，挑戰聯合國宗旨原則。特朗普以脅迫手段，令多個聯合國會員國「屈從」於他的關稅淫威，中國就在聯合國號召成員國團結一致，反擊美國的胡作非為！

數波未平一波又起，特朗普近日聲稱，若美國與伊朗重啟核談判60天內達不到成果，美國與以色列將打擊伊朗核設施，讓伊朗無法承受。特朗普早就恨透伊朗，一是伊朗乃美國乾爸以色列的死對頭；二是伊朗和俄羅斯、中國關係良好，利益密切。於是他要趁世界大亂一舉幹掉伊朗。