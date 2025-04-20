南亞女暈車浪 北大公路落車求援

【本報訊】北大嶼山公路有好人好事！有網民於上周五（18日）上載一則貼文，且附有一段約1分03秒的「車Cam」影片，顯示同日下午近1時，該網民指駕駛座駕沿北大嶼山公路往九龍方向行駛，當駛至近東涌變電站，發現前方路肩有人倚在石壆，兩人在旁攙扶，另有兩名南亞裔男子向途經車輛揮手求援。

2友揮手截車 速遞員協助 該網民即時把車輛駛入路肩停下，兩南亞漢隨即跑前向其求助。未幾，車上一名身穿網購平台制服的速遞員落車跑往現場，影片至此完結。該網民提及，當時見到該批在路肩的人士身上貼有跨境汽車公司的貼紙，希望巴士公司「注意一下」。

對於該批南亞裔男女為何停留快速公路，有網民揭開謎底，聲稱事發前與他們在東涌東薈城同坐跨境巴士前往皇崗口岸，惟巴士駛經北大嶼山公路時，其中一名南亞漢要求司機停車，指其朋友不適需往醫院，司機遂把巴士停在路肩，讓該批人士落車。該網民又稱，相信其中一名南亞裔女子因暈車浪不適，故此巴士要停在公路讓他們落車，網民指慶幸沒有發生意外。

執法部門表示，上周五下午1時04分，一名輕型貨車司機報案，指上址有人感覺眩暈，於是將車停在路肩等待救護員到場。執法部門經初步調查後，把案件列作發現「病人」處理。