搗打鼓嶺毒倉 檢值3800萬可卡因

【本報訊】上周五（18日），執法部門於打鼓嶺及觀塘進行打擊毒品行動，期間搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名本地男子及3名內地男子，檢獲48公斤懷疑可卡因，市值達3800萬元。經深入調查後，相信有販毒集團利用打鼓嶺坪輋一個倉庫作為毒品儲存倉。

當日下午，警員突擊搜查上述儲存倉，在倉內及附近分別截查兩名懷疑涉案的內地男子，當時其中一名男子正在拆貨，另一名男子在倉外負責「睇水」。該倉庫面積約2000平方呎，倉內共有26板、共780箱雜貨，經搜查後，有24箱雜貨內藏有共48公斤、利用真空袋包裝作掩飾的懷疑可卡因。

拘4無業男 包括3內地人

同一時間，警員掩至觀塘和樂邨一公屋單位，拘捕一名本地男子及一名內地男子，經進一步調查後，相信他們涉嫌操控他人犯案。涉案4名男子年齡介乎30至33歲，全部報稱無業，他們俱涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣查，將被落案起訴合共一項「販運危險藥物」及一項「串謀販運危險藥物」罪，明日在屯門裁判法院提堂。