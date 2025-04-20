AI換面製假證開戶 網銀清洗120萬贓款

破404罪案 涉呃15.6億503人落網 執法部門於本月初至上周四（17日）一連11日，展開打擊詐騙及洗黑錢行動，共拘捕503人，涉及404宗騙案及科技罪案，涉款共15.6億。其中有不法集團盜用報失的身份證，透過人工智能（AI）「換臉」技術取代原有證上照片，申請網上銀行開戶並成功開戶30次，當中一半以「換臉」身份證申請。其後利用這些戶口騙款86萬，並清洗逾120萬元贓款，集團主腦及骨幹共8人落網。

招募傀儡南下 電子支付買金 本月7日至17日，執法部門展開代號「謀攻」行動，發現兩個活躍內地及香港犯罪集團，清洗香港及內地騙案所得款項。其中一個跨境犯罪集團，騙取內地居民銀行記帳卡資料後，招募傀儡分批來港，並且提供賓館住宿。期間，集團指示傀儡到珠寶店以電子支付方式購買黃金，金額由數萬至數十萬元不等，傀儡會把黃金交予犯罪集團處理。

經調查後，該跨境犯罪集團涉及240宗、於去年12月至今年3月發生的內地騙案，涉款1,850萬元人民幣。本月8日，執法部門與內地公安聯手執法，在內地拘捕17人，包括主腦及傀儡；執法部門則拘捕3名購買黃金的傀儡，當場檢獲34件金飾，總值83.6萬元。其中兩名疑犯各被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」，案件已於本月11日提堂，並還押至7月4日再訊。另一疑犯獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。

此外，執法部門發現有詐騙集團，於去年3月至今年2月，利用人工智能技術「換臉」，把21張已報失的香港身份證上照片，更換成自己的頭像照片，再上載自己的自拍影像申請網上銀行戶口，企圖冒充已報失身份證的市民，突破網上身份驗證程序，在網上向多間銀行遞交44份申請。結果30次成功開設銀行戶口，當中15次為利用人工智能「換臉」方式。

其後，集團再利用這些戶口申請借貸及信用卡消費，涉款約86萬元，同時利用該些戶口清洗逾120萬元黑錢。至本月10日，執法部門以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕6男兩女（24至41歲），包括集團主腦及骨幹成員，部分人為黑社會成員，並檢獲多部手機、電腦、外置儲存裝置等證物。

氹開網店充值 每周呃逾百萬 另在本月10日深夜，執法部門搗破一個位於荃灣工廈單位的「網上情緣」詐騙中心，共拘捕7男4女（20到37歲），部分人有黑幫背景，起出名錶及跑車等犯罪得益，價值超過200萬元。初步調查顯示，該犯罪集團透過網上交友平台，誘騙境外男子在電商平台開設網店，聲稱轉售電子產品可獲暴利。集團又偽造網店流量、第三方訂單等，要求事主以虛擬貨幣為網店充值，在充值後騙徒即挾款失聯，估計集團每周有逾百萬元收入。該集團每日接觸約100名潛在事主，每人損失5萬至10萬元不等。

在整個「謀攻」行動中，執法部門共拘捕333男170女（18至80歲），涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，他們共涉及404宗騙案及科技罪案，主要涉及電話騙案、網上購物騙案及網上求職騙案，涉款高達15.6億元。