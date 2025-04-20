公屋密室士多房傳異味 揭清潔工飼養10貓咪

【本報訊】昨日上午9時許，有愛護動物組織人士報案，指屯門湖景邨湖畔樓地下一士多房，有多隻貓咪疑遭不恰當對待。警員接報到場，發現士多房內有10隻貓咪，房內衞生環境惡劣，沒有窗戶和通風設備，而且傳出陣陣異味，遂通知一名持有士多房鎖匙的男子到場助查。

環境惡劣 涉虐畜拉人 執法部門經初步調查後，相信該批貓咪由該名男子飼養，他為屋邨外判清潔承辦商工人。其後，該名姓林（47歲）男子涉嫌「殘酷對待動物」被捕，已被帶走作進一步調查。愛護動物協會及漁護署亦派員到場替貓貓作初步檢查，證實牠們沒有表面傷痕，並分別把貓咪帶走交獸醫作進一步檢驗。

動物組織人士稱，士多房無窗無燈，傳出醃眼氣味，鐵門更加緊鎖密封，街坊曾以卡紙把食物放進房內，但甫放入去該些貓咪便即打架，似乎十分肚餓正在搶食。在打開士多門一刻，該批貓咪立即衝出，士多房內俱是雜物，板上面全是貓糞，衞生環境非常惡劣，雖然有一盆水，但十分骯髒，疑似存放了一段長時間。

另有街坊指出，今年初已見3至4隻貓咪在天井走來走去，雖然作出投訴，惜無人理會，另有街坊向貓主好言相勸，着其替貓咪做絕育手術，但對方態度惡劣，懷疑有人私底下賣給店舖牟利。而士多房屬房署地方，並不可以養貓，認為房署應予正視。