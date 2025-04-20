東呼即應：小巴行駛門常開 乘客只顧「打卡」冷待
【本報訊】天災防不勝防，但最重要的是「出了事，有得走」，若然「逃生門關上了，當然是不妙了」； 但有些門應關上時沒關上，隨時「沒事也變有事」。網上有片段顯示，有小巴行車期間車門打開；同樣問題，在另一輛小巴亦出現。「門常開」固然奇怪，惟乘客只顧拍片而不提醒司機，亦令人疑惑是否受到「搭小巴不敢叫有落」的「鵪鶉」風氣影響。
網上片段顯示，有小巴行車期間，玩起了「門常開」。莫講不是每輛小巴都設有安全帶，即使配有安全帶，很多乘客都不會佩戴。這樣的行車方式，非常危險。
質疑「鵪鶉」風氣影響
《東呼即應》認為，遇上類似情況，乘客應該揚聲提醒粗心大意的司機，而非取出手機拍片上網，但部分人連叫「有落」也不敢呢！話說回來，港人一旦遇上地震，又或者火山爆發，第一時間會做的，究竟是逃生還是影相、拍片「打卡」呢？
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