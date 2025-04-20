東呼即應：富士山爆發要自保 遊日備妥「求生5寶」

東京恐癱水源受損 東呼即應專家教路 日本政府上月就富士山一旦爆發，公布防災指引。港人熱愛遊日，視之為「返鄉下」，但對該處的地震、火山爆發所知卻很有限。《東呼即應》為此找來專家講解防災意識，為港人「補補習」。有學者指，富士山爆發隨時癱瘓東京，火山灰會導致電車停運，農作物死亡，人體健康和水資源受損。有求生專家建議赴日港人要備妥「求生5寶」，並掌握居住地區的防災設施與避難所資訊。而居日港人則指，日本人已開始作防災準備，他與朋友亦計劃7月遷往岐阜縣、富山縣小住。

日本政府今年3月，針對富士山爆發公布最新指引，根據火山灰不同沉積程度擬定對策。香港大學地球科學系助理教授劉昕指出，富士山一旦爆發，將為東京帶來很大影響。富士山正上方的區域，火山灰厚度可達30厘米，而火山灰墜落時，有機會覆蓋新幹線等電車的鐵軌，行駛速度大打折扣之餘，更可能因供電中斷而導致電車系統停運。同時，在較遠地區，火山灰厚度也可能達到3厘米，農作物無法進行光合作用，導致大量死亡；人體健康、水資源亦難逃一劫。若火山爆發時，飛機正好經過火山上方區域，或導致墜機。

劉又指，過去富士山曾多次爆發，根據歷史規律，富士山爆發的間隔大約500年，而距離上一次爆發至今約300年，故今年富士山爆發的概率非常低，不過富士山爆發的間隔並非一成不變。至於哪些日本城市較不受火山爆發影響，劉昕舉例指，大阪及京都在關西地區，距離富士山較遠，且兩者都在大阪灣內部區域，可避開因地震導致的海嘯。他建議，在大阪及京都等城市旅行時，可選擇遠離海岸和高樓的區域，以減少地震的影響。

電筒哨子飲用水不可少 天災難以預計，但逃生方法能否預習呢？香港求生及防災協會主席張清風建議，赴日港人應備妥「求生5寶」，包括電筒、哨子、飲用水、裝水器皿及防災紗布。他解釋，電筒主要用作停電照明或請求救援，而哨子則用作求救，吹法是三短三長三短，即摩斯密碼的SOS求救。至於防災紗布，除了印有防災提示，亦可用作止血急救；一旦遇到火災或火山爆發，更可當作濕毛巾掩蓋口鼻，減少吸入污染物；水則可作隨時飲用及應急之用。

張又建議，在出發前準備一份緊急應變計劃，包括下榻地方附近的避難場所、緊急紮營地點，以及個人資料和醫療資訊，中英文版本皆可；一旦遇到突發事件，就可根據計劃行動或聯絡親友。他又指，在制訂計劃時，可以參考當地資訊，並下載相關應用程式，例如「東京都防災」或「Safety tips」，以獲取即時預警。另可留意日本的全國避難所，了解旅行附近的防災設施及資源，以有效應對突發情況。

居日港人擬遷往較高地 正於名古屋參加「工作假期」的港人Ken指，當地市民對富士山爆發及大地震等傳言感到擔憂，因名古屋的地理位置近海，萬一有地震引發海嘯等，被牽涉也不足為奇。雖然目前風平浪靜，但大家已開始購買急救包和防災物資，尤其是頭盔和罐頭食品，以備不時之需。

他透露，自己計劃在7月中旬，前往岐阜縣、富山縣等地勢較高的地方小住，幾位朋友也有相同打算。至於平日的普通地震，他指會常備急救包、逃生包，以應對突發情況。