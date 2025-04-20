復活節金多寶 1.5注瓜分5000萬

【本報訊】復活節金多寶昨晚攪珠，10元一注獨中有機會拎走5,000萬元獎金。攪珠結果為1、11、24、37、45、49，特別號碼22。頭獎1.5注中，每注派彩34,252,320元；二獎5注中，每注派彩891,890元；三獎209.5注中，每注派56,760元。不少市民昨日趁着今期金多寶，到馬會投注站投注博中獎，有市民笑稱，即便此次獨中頭獎也難直接退休。

本報記者走訪旺角馬會投注站，發現人流雖不及農曆新年時過億的金多寶獎金那麼多人買，但仍吸引不少市民來買了幾注，發一發橫財夢。市民郭先生表示，自己只買了兩注，而且只會在金多寶時買。他指，若能獨中頭獎或許會將獎金用來投資，之後也會考慮旅遊。

另一市民曾先生表示，自己每一期六合彩都會試試運氣，過往也有試過中獎數百元，今期金多寶也買了5注。對於想像中獎後的生活，他表示，沒有想像過能中頭獎，並笑指，是貧窮限制了想像力。

市民王婆婆則表示，她也來買了幾注玩玩，逢金多寶都會參與一下，很多年前試過中數千元，又指如果此次能中獎，也想去其他地方旅遊玩一下。

市民胡小姐指，她不會逢金多寶就來買，會隨心買幾注玩一下，今期的金多寶金額尚算高，也就想來以小博大。不過她笑稱，即便真的中了頭獎，也不夠直接退休。

下期六合彩將於周二（22日）晚上9時30分攪珠，估計頭獎基金彩池為800萬元。