東江水源地 曾拒企業進駐保水質

【本報訊】今年是東江水供港60周年，有議員連同地區人士趁復活節長假舉辦考察團，到廣東省河源市視察東江水的主要水源地，稱讚當地風景及水質極佳，又稱當地為保水質曾拒絕約600億元的企業投資。此外，民青局將在6月組織500名青少年，實地考察東江源頭三百山及流經地域。

議員陳月明上周五（18日）在社交平台表示，趁復活節長假參加由地區人士舉辦的河源考察團，視察東江水工程主要水源地萬綠湖。她提到，作為香港及東江下游居民水源地，河源市為保障生態採取全方位措施，包括曾拒絕總投資約600億元的企業進駐水源地附近，以確保水質標準，又讚嘆當地風景秀麗、水質優美。

為紀念東江水供港60周年，政府早前舉行一系列慶祝活動，其中水務署安排「東江水供港60周年」專題流動展覽車，走訪不同地區和學校，以互動形式加深市民認識東江水供港的歷史、發展和現況。另外，水務署的「惜水學堂」教育計劃，本學年亦推出以「『東江水』滴滴皆珍貴」為主題的校園巡迴講座，至今已收到超過100場的報名申請，預計將有超過兩萬名師生受益。

當局6月組500青少訪東江源頭 此外，民青局將與大灣區共同家園青年公益基金合作，在今年6月組織500名青少年，實地考察東江源頭三百山及流經地域。