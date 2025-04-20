關稅戰 拓市場重組供應鏈 港商界坦承不容易

世界貿易開始轉移 籲靈活多變抗風險 繼本月初美國宣布徵收「對等關稅」後，日前又表示計劃向中國船舶徵收港口費，儘管香港對美國的出口總額逐年滑落，但美方的徵費措施仍然造成相當的震撼。有議員坦承，美國市場是龐大的，港商要開拓新市場、重組供應鏈，談何容易，況且企業尋找海外市場或生產基地難免要蒙受一些風險。另有商界代表指世界貿易開始轉移，而過去香港經歷多次轉型，每次都成功過渡，並驅使港商升級，企業日益茁壯，強調港商一向都是打不死的。

身兼行政會議成員的議員林健鋒，昨日出席電台節目時，批評美國單方面的加稅措施，是損人不利己的霸凌行為。香港需因應形勢而有所變化，但首先不能自亂陣腳，亦毋須太過認真看待美國總統朗普的反口覆舌，否則「認真你就輸了」，強調要跟其他國家做好聯繫，即使經貿較少的也要站在同一陣線。他說香港人是靈活的，早幾年中美展開貿易戰，有些港商把部份生產線轉移至印尼、越南、柬埔寨或泰國等東南亞國家。

港總商會推遲訪美 無礙交流 對於香港總商會推遲原定下周出發到訪美團，林健鋒表示延遲行程，不代表香港與美國交流中斷，其實美國商家亦面對成本和市場壓力，有結業風險，與本港民間仍有合作空間，香港作為自由港，要堅持開放和合作，不應放棄美國市場，畢竟美國市場是龐大的，難以一時三刻作出改變。況且要開拓新市場、重組供應鏈並不容易，企業尋找海外新市場或生產基地，既要大筆資金，亦會人生路不熟，下決定必須十分謹慎。他說內地市場是龐大的，但需要時間發展，如果將本來外銷美國的貨品轉銷內地，很多方面都要費一番工夫；東南亞和中東市場分量較少，過去數年雖有增長，但增長只得幾個巴仙而已；反而歐洲是一個成熟的市場，當地一些商界人士將目光投向中國和東南亞，甚至揀選香港作為地區總部。

部署多元化供應鏈 保障貿易 出席同一節目的香港中華廠商聯合會會長盧金榮，指美國的關稅政策影響全球，對中國船舶徵費的措施或會牽連運輸成本，導致貨物漲價。如果廠商在2018年展開貿易戰時，還沒有部署多元化供應鏈的話，今次就會受到直接影響，須思考是否仍與美國做生意，抑或另有部署。

他指中美貿易，包括香港和美國的貿易額正逐年減少，相較之下，香港與一帶一路國家在過去10年貿易額增加60%，墨西哥增加40%，其他地方都有增長。應對當前局勢，他主張要有多元化的供應鏈和市場，而廠商會下個月就會出訪中東，他說中東地區有意發展多元化產業，甚至是製造業，以免單一地依賴能源產業，對港廠或某些業界而言是很大的機遇，其實廠商會有會員在中東深耕多年，從事珠寶或衞生用品的生意。他說香港同中國接近，具有貿易優勢，隨着世界貿易開始轉移，料香港的轉型亦同以往一樣成功過渡，強調港商一向都是打不死的，轉型會驅使港商升級，企業日益茁壯。