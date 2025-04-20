易攝額外糖鹽脂肪 不吃早餐難控體重

【本報訊】早上趕時間上班上學，不少人「少吃一餐早餐當減肥」，以為「午餐多吃一點作補償」，忽視吃早餐的重要性。有營養師提醒，不吃早餐會帶來很多反效果，例如運動表現不及有吃早餐的人，因飢餓感而多吃零食，增加午餐的食用分量等，大腦亦無法理智地選擇食物，以致增加額外的脂肪、糖分及鹽分攝取量，增加患慢性疾病的風險。

補充糖原 提升運動表現 身體在經過一晚的休息後，體內的能量和糖原被消耗不少，因此影響了體內血糖的可用性。早餐時進食高碳水化合物的食物有助補充肝臟和肌肉中的「糖原」，並為腦部提供能量。不少研究指出，吃早餐能提升運動表現。早上有運動習慣的人，可考慮在運動前一至4小時內吃早餐，從而提升運動表現。研究亦發現，沒有吃早餐的問題會延續，即使下午運動前4.5個小時內已吃過午餐，補充應有的能量，但運動表現仍不及有吃早餐的人。

吃早餐有助控制體重。如果早上並未從食物中攝取任何能量，飢餓感會逐漸增加，有機會令人在工作時忍不住多吃零食，例如朱古力、梳打餅等高脂及高糖的食物，甚至有機會為了補償早餐時能量的不足而增加午餐的食用分量。

當人的飢餓感大增時，大腦可能無法理智地選擇健康食物，跳過理智地選擇健康食物的複雜程序，直接選擇當下想吃或很久未吃的不健康食物。其次，亦會因太肚餓便把全碟食物吃光，以致增加額外的脂肪、糖分及鹽分攝取量，長遠會增加患上各種慢性疾病的風險。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部提到，健康早餐應該包含3個元素，包括高纖碳水化合物，有助提供能量及補充肌肉內的糖原；低脂蛋白質，有助延長飽肚感並增加肌肉量；蔬菜及水果，含有纖維素，有助提供飽肚感及促進腸臟健康。