運動缺水可致昏迷 宜按時按需要補充

【本報訊】不少長者積極運動，以預防及改善健康。除了晨運、散步、健身操等，也視行山為日常的生活，不過不少人做運動時，往往忽略補充足夠水分的重要性。有營養師提醒，若缺水情況加劇，有機會出現嘔吐、視力模糊、神志不清、呼吸困難、心口或肚痛，甚至昏迷，尤其患有慢性疾病如高血壓、心臟病、糖尿病或腎病的人士，應按個人所需補充水分。

一般情況計算，每公斤體重需要約30毫升的水分，以50公斤為例，每天則需要約1,500毫升的水分（6杯）作為補充身體基本需要。當身體未能攝取足夠水分，便會出現缺水情況，症狀包括頭痛、肌肉痛、作悶、排尿減少、口乾、皮膚欠彈性、血壓下降、心跳加速等。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，根據衞生署資料及建議，在運動前約4小時，應逐次喝約480至600毫升水分。運動期間，可每15至20分鐘喝90至240毫升水分，以維持體內水分的平衡，防止脫水。如運動時間多於一小時、或在炎熱和潮濕環境下運動、運動屬高耐力或劇烈，例如跑馬拉松、單車或球類競賽等，則需每15至20分鐘喝90至240毫升含鈉質的運動飲品。不過，過量攝取對身體有負面影響，建議運動期間每小時喝不多於約1,000毫升的水量。

需避免一次過大量飲用 運動後需補充因流汗失去的水分和鈉，可比較運動前後的體重差別，如體重每減少0.5公斤，約相等於500毫升水分的流失；但要避免一次飲用大量水分，應保持逐次地補充水分及電解質。而水是最佳選擇，也可適當選擇運動飲品、鮮果汁、低或脫脂奶、清湯補充水分，但酒精類飲品、咖啡或濃茶則不適合。