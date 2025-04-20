控煙遜預期 促快禁薄荷味 踢走電子煙機

湯修齊：10招僅追落後 無礙訪港需求 政府控煙進一步加辣，計劃推出「控煙十招」。吸煙與健康委員會主席湯修齊昨日表示，預計當局會在本月內將相關的條例草案提交到立法會審議。對於政府首階段可能只禁非薄荷煙，例如水果味水煙；以及只規管電子煙彈，而未有禁薄荷煙的時間表，他期望政府能盡快檢討及禁止薄荷煙和電子煙機。有關注組則呼籲政府，推行政策措施必須評估對社會影響及反效果，當局在制訂控煙政策時須採取更謹慎的態度，確保政策的有效性。

湯修齊昨在電台節目指出，世界各地為保障公共衞生早已推出更嚴厲的控煙措施，例如新加坡的禁煙區涵蓋範圍比香港更大，泰國亦規定汽車及私人地方內，若有18歲以下人士，成人不准吸煙，同時亦已禁止售賣水煙，港府計劃提出10項控煙措施只屬「追落後」。

對於有議員指禁煙措施影響旅客訪港意欲，湯反駁稱，許多市民熱愛前往禁煙措施比香港嚴格的泰國旅遊，相信旅客是為了貿易或良好的旅遊設施來港，而非為了買煙和吸煙。

電子煙機助長吸食太空油 湯續稱，現行規定禁賣但不禁食電子煙的情況不理想，大多數年輕人以電子煙機吸食「太空油」，電子煙機的外形與USB或原子筆相似，教師和家長難以分辨，政府應進一步禁止吸食電子煙。此外，吸煙導致醫療成本上漲，九成至九成半以上因吸煙患病的市民，都是由公營醫療系統「埋單」，有關開支及其他經濟損失，達到每年82億至100億元。他提議有關部門可以錄影方式執法，若有市民在食肆或酒吧內吸煙，場所管理人亦須負上刑事責任，以加強阻嚇。

政府計劃推出「控煙十招」，包括修例建議加強管有及販運走私香煙罰則，將現時買賣、管有私煙的最高罰款由100萬增至200萬元，一旦罪成，入獄兩年會加至囚7年。預計政府於本月30日將相關修例草案提交立法會審議，湯指委員會支持全數一併推出，為讓市民在合理時間內處理存貨，因此需要分階段執行，並設有寬限期，但建議將時間盡量縮短。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則回應，「控煙十招」自提出以來，社會各界爭議聲不斷，主要憂慮過於極端的控煙措施，會損害香港整體經濟，尤其是亟待復甦的旅遊業及餐飲酒吧業，以及進一步刺激黑市私煙。關注組認為，「控煙十招」不應綑綁式提交立法會，而是將有共識的措施，例如擴大禁煙區和增加私煙罰款先行先試，至於禁止另類煙草產品和非薄荷味傳統煙這些具高度爭議性、會刺激黑市私煙、影響經濟的措施，則更需經過更為審慎評估、更充分的諮詢後，再進行立法。