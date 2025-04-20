雨季將至 黃大仙區黑點部署防水浸

【本報訊】根據天文台資料，本港約80%的雨量是在5至9月錄得。因應即將來臨的雨季和極端天氣的影響，黃大仙民政處統籌及協調有關部門，按早前制訂的「預防水浸清單」採取各項風險緩減措施，包括加緊清理路邊集水溝，避免雜物阻礙排水、加緊疏通區內主要排水幹道、確保工地範圍內的建築材料妥善安置，以及檢查樹木狀況並按需要安排修剪，以防止枯枝落葉堵塞渠道，盡可能減低水浸的風險。