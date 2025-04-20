雨季將至 黃大仙區黑點部署防水浸
【本報訊】根據天文台資料，本港約80%的雨量是在5至9月錄得。因應即將來臨的雨季和極端天氣的影響，黃大仙民政處統籌及協調有關部門，按早前制訂的「預防水浸清單」採取各項風險緩減措施，包括加緊清理路邊集水溝，避免雜物阻礙排水、加緊疏通區內主要排水幹道、確保工地範圍內的建築材料妥善安置，以及檢查樹木狀況並按需要安排修剪，以防止枯枝落葉堵塞渠道，盡可能減低水浸的風險。
清理集水溝 疏通排水幹道
日前，黃大仙民政專員聯同一眾區議員與政府部門代表，前往黃大仙廟宇廣場百步梯位置以及牛池灣村等區內水浸黑點，視察該處預防水浸工作，務求極端天氣下能夠迅速採取有效應對措施。專員隨後亦帶領區議員視察防洪板模擬裝拆情況，並就極端天氣通報機制、設置及移走相關防水浸措施的操作安排交流意見。
2023年9月本港接連經歷極端天氣的挑戰，包括超強颱風蘇拉，以及「500年一遇」的世紀暴雨，導致多區出現嚴重水浸，黃大仙是重災區之一，港鐵站因雨水倒灌而淹浸，列車服務需要暫停，而鄰近的黃大仙中心更被洪水淹沒。
為進一步應對近年愈趨頻繁的極端天氣，政府加強防洪能力，包括推展防洪基建設施等。
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