大型噴灑器機械狗滅蚊 減省人手

【本報訊】政府財赤之下，各部門都要設法縮開支。食環署近年引入「大型機械超低微量噴灑器」，能大範圍噴灑滅蚊藥水，毋須再聘請大量工人背着噴灑器滅蚊，又說效果理想。署方又會試用機械狗在較偏僻或刁鑽地方滅蚊，彌補人手緊張的問題。

天氣漸熱，蚊季即將殺到，過去食環署依靠防治蟲鼠工人，背負一定重量的超低微量噴灑器徒步到指定地點噴灑。署方在2021年引入「大型機械超低微量噴灑器」，它每次可以盛載70公升滅蚊藥水，透過霧化大面積地噴灑藥水。

噴灑器亦能將藥水噴灑到指定位置，例如叢林等特別地形，期間由職員遙控它的行動。食環署稱會視乎不同情況輪流在各區使用，又稱滅蚊的成效理想。

另一方面，署方又應用「蚊子陷阱」滅蚊，雌蚊在小黑桶沾到藥水後，再飛到積水，便能自動殺死其他蚊的幼蟲，雌蚊數天亦會死亡。

盛載量大 可到刁鑽地方 食環署又指正跟機電署研發將滅蚊藥水放在「機械狗」身上，方便到更偏僻或更刁鑽地方滅蚊。他們指近年蚊患的指數無惡化，反映防蚊措施有效，又相信透過廣泛應用新科技，能夠彌補資源緊張地方。

上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為0.3%，處於最低的1級水平。全部64個監察地區的分區誘蚊器指數均低於20%的警戒水平。而去年6月夏季時達最「高峰」時，全港錄得14%，屬2級水平，即廣泛分布，但當局稱較2022年為低。