醫健：伶牙俐齒：牙醫的復活節聯想

復活節食復活蛋，有復活蛋也有賓尼兔。作為復活節象徵之一，傳說因為兔子多產，好比春天新生命開端及萬物甦醒。在古希臘神話中，兔子原是愛神阿佛羅狄忒（Aphrodite）的寵物，現在則演變成帶復活蛋給孩子的快樂使者。

兔子的牙齒非常特別，終其一生會不斷的生長也不斷的磨損。在牙齦裏面的「齒根」其實是隱藏起來的齒冠，牙齒被磨掉後隱藏的齒冠就會被推出來補充。能歷久如新，免除像其他動物（包括人類）因為年老或意外而失去牙齒的困擾。牙齒不斷生長對於總是需要磨碎植物纖維的兔子來說是個優點，可是一直長的牙齒如沒有正常磨耗，那就大禍臨頭！牙齒過長而最壞的情形可以包括，上排的臼齒往上推擠到眼眶，上排的門齒則會擠壓到鼻淚管，造成眼睛或上呼吸道的問題。下排的臼齒和門齒則會推擠下顎，造成下巴膿腫或骨折。

放心，人類沒有這種「煩惱」，因為恒齒並不能不斷生長，不會穿越鼻腔或眼睛；但是也沒有牙齒永續生長這份「福氣」，日磨夜磨買少見少，而咬崩了就一世。為甚麼經過千萬年的進化會發展出這分別？我也很想知道答案。

從牙齒矯正治療角度分析，有某些特定的病人較傾向有咀嚼力度偏高甚至不自覺磨牙的習慣，他們的牙齒一般都比其他人更早磨損，嚴重者牙齒會明顯地變得短小。這類人的腮骨及其肌肉特別發達，面容特徵包括俗稱的「正方面」，每當進食時，誇張的甚至能看見其中負責咀嚼的肌肉隱隱隆起。

另外，下顎骨的傾斜度會相對地「平坦」，減低鼻底到下顎的面部高度和比例而面形明顯有較「壓扁」的感覺。牙齒排列特徵方面，亦常見深咬合。臨床發現，因為他們咬合的力度較高，牙齒會被「鎖於」一個非常穩定的狀態，牙齒矯正的移動速度較其他病人為低，治療時間比較難預測或較長。所以，牙齒矯正的治療方案裏，對此類病人會盡量避免脫牙，或者以特別的生物力學系統去對應挑戰。

「誰會珍惜，當你還擁有；當要逝去，怎可挽留？」牙死不能復生，雖然目前科學家並未能令牙齒復活，牙醫仍能以「杜牙根」及各種修復方法去解決各種缺齒的問題。無論面形，有沒磨牙，請相信我，只要好好愛惜牙齒健康，長命百二歲，牙齒陪着你走吃到世界邊端。

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶