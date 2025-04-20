中學生內地科企「實習」 納米氣泡修復泥土

【本報訊】被海水浸泡過的土壤一般會缺乏氧氣，難以再種植。香港綠色科研協會的中學生隊員去年到內地生物科技企業「實習」，學到最新發明的「納米氣泡」技術，並將技術帶到香港一間小學試驗修復泥土，並能作進一步研究，他們期望更多同學能認識到這種新型技術。

「納米氣泡」的水分子帶有電荷而不易爆破，可以有效地令土壤脫鹽，並保持充足的氧氣，幫助農作物生長。綠色科研協會的中學生隊員早前到大灣區清水灣生物材料（深圳）當實習生，期間了解最新發明的納米氣泡特性，認識地球荒漠化問題及土壤結構。

鹽土放花盆種粟米 隊員其後將技術帶到愛秩序灣官立小學，在校內一塊被海水浸泡過的土地，嘗試利用納米氣泡，以科學實證方法設計實驗，收集數據，以證明這種科學方法能有效幫助修復這塊土地。他們又把納米氣泡管設計成透明的展示箱，學生們能親眼見證氣泡的產生。

隊員們又使用氧氣測試儀，當場向同學們測試氧氣的差異，發現溶於水中的納米氣泡，其氧氣成分比普通氣泡高。最後學校師生試驗把鹽土放入花盆中種粟米，並分別定時用展示箱內的納米氣泡，以及普通水灌溉，以測試分別，並將在3星期後收集數據及綜合整理成可行性報告，再作下一步的修復工程。