「悅讀周」揭幕 450活動培養開卷習慣

「香港悅讀周」及「香港閱讀＋」一系列活動昨日起啟動。今屆「悅讀周」的閱讀焦點是有關旅遊足迹、心靈療愈及陶冶性情，藉以推動「無處不旅遊」的理念，鼓勵市民「讀萬卷書」，同時「行萬里路」，透過接觸不同地域的歷史文化，開闊眼界，從而提升個人質素。悅讀周將透過約450項線上線下活動，包括在全民閱讀日舉行「共讀半小時」活動；其後在香港中央圖書館舉行一系列同樂日活動；在荃灣D．PARK愉景新城舉行「快閃圖書館@香港悅讀周」等。