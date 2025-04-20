「悅讀周」揭幕 450活動培養開卷習慣
【本報訊】為響應4月23日香港全民閱讀日，康文署香港公共圖書館於昨日至27日舉行第二屆「香港悅讀周」。悅讀周以「閱讀/開闊眼界」為主題，透過約450項線上線下活動，推動閱讀成為市民生活習慣，拓展視野。
「香港悅讀周」及「香港閱讀＋」一系列活動昨日起啟動。今屆「悅讀周」的閱讀焦點是有關旅遊足迹、心靈療愈及陶冶性情，藉以推動「無處不旅遊」的理念，鼓勵市民「讀萬卷書」，同時「行萬里路」，透過接觸不同地域的歷史文化，開闊眼界，從而提升個人質素。悅讀周將透過約450項線上線下活動，包括在全民閱讀日舉行「共讀半小時」活動；其後在香港中央圖書館舉行一系列同樂日活動；在荃灣D．PARK愉景新城舉行「快閃圖書館@香港悅讀周」等。
鼓勵「讀萬卷書」兼「行萬里路」
為響應悅讀周，香港出版總會即日起至本月27日在沙田新城市廣場舉行「2025香港閱讀＋」，活動有作家分享、展覽、音樂藝術表演及工作坊等。
香港公共圖書館精選不同電子書，與藝術推廣辦事處於多個政府場地展示一系列富藝術創意的圖像及二維碼，讓市民掃二維碼即時閱讀，以鼓勵善用其電子資源。讀者在悅讀周借閱實體圖書館資料，可以獲得精美書籤等。所有悅讀周活動均為免費，部分須預先報名。
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