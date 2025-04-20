輟學青年2萬名 15歲以下佔6成

缺席具策略性 統計上變隱形 不少人一講到「輟學青年」，會將其標籤為「讀唔成書」、「問題學生」。根據協青社服務數字推算，全港至少有二萬名潛在輟學青年，當中有六成更是15歲以下。協青社執委、香港理工大學講座教授及應用社會科學系系主任崔永康昨在電台節目表示，輟學青年不是「問題學生」，他們往往並非不想學習，只是缺乏方向及動力。他呼籲社會應收起異樣目光及標籤，相信及尊重每一個青年的獨特性，助其活出精彩人生。

協青社於4年多前啟動「酷學青年計劃」，至今共協助431位輟學青年尋回人生方向。根據機構服務經驗推算，本港至少有二萬名潛在輟學青年，佔整體學生人口的3.15%。由於不少輟學青年採取「策略性缺席」，即每周只去學校一、兩個小時，避開教育局「連續七天不上課需要申報」的規定，導致這群人在統計上「隱形」。

缺乏方向動力成主因 崔永康指，從機構接觸個案中，可以歸納青少年輟學的3個主要原因，包括成就感不足、內在動機缺乏及學校資源不足。當青少年長期在學業上體驗不到「成功」，且課堂內容與他的興趣及能力嚴重脫節，又缺乏支援及理解，便可能促使他們離開學校。

青少年輟學問題除了影響其自身發展，長遠甚至可能對社會造成影響。根據聯合國教科文組織數據，2030年全球學童輟學及技能不足問題，可能引致每年超過124兆港元的社會成本，當中包括個人收入減少、醫療開支增加、犯罪率上升、稅收流失、福利支出增加等。

崔認為，支持這些迷失的青少年，社會需要重視「個人化及興趣為本」的理念，提供多元活動，例如文化與藝術、運動與競技等，讓他們透過興趣重拾學習熱情，甚至可參考機構的服務，將興趣銜接至職業導向訓練。

他續指，不同持份者亦可以協助青年解決相關問題。教師可以多留意學生學習動機低落的早期警號，及時轉介有需要的學生；家長需要包容、支持子女，避免負面標籤；學校可與非政府組織合作，提供多元發展機會；政府可檢視及完善現有的識別機制等。