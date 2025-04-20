入不敷出 昨僅錄15萬訪港人次

【本報訊】復活節長假迎來第3日，昨早繼續有大批市民離境。入境處數據顯示，連同假期前夕，合共有逾174萬人次港人出境外遊，接近四分之一的人口。截至昨晚9時，逾49萬人次經各口岸出境，其中有逾41萬是香港居民，較復活節首日同一時間的近61萬港人出境人次為少；至於訪港旅客方面，入境處昨僅錄得逾15.4萬人次。

最多港人經羅湖口岸出境 出境的港人之中，最多人經羅湖口岸出境，達10萬人次；其次是落馬洲支線，逾9.7萬人次；內地並無復活節假期，惟昨日是周末，有超過11.8萬人次內地旅客來港，最多經西九龍高鐵站抵港，有超過2.9萬人次。抵港的外地旅客則有近3.6萬人次，大部分經機場前來。

前日入境處共錄得約83.2萬人次出境，較早前預計的約75.9萬出境人次，增加近一成；當中港人佔72.4萬人次，較去年同期、即復活節長假期首日的70萬人次港人出境，增逾2萬人。同日僅有約29.8萬人次港人入境，換言之，昨日淨離境港人約42.6萬人次。

若前日（18日）連同復活節長假期前夕（17日）約60.5萬人次港人出境，一連兩日有約133萬人次港人出境，較去年同期的123萬人次，急升10%；當中淨離境港人達75.6萬人次。

入境處早前預計，復活節假期期間約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，其中約有505萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。入境高峰期為明日，入境人次約61.8萬人次。