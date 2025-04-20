體育園社區嘉年華開幕 逾5000市民入場

【本報訊】首個啟德體育園大型社區嘉年華 —「啟德GET SET GO！」昨日起一連兩日在園區的「東營」舉行，場內設有逾60個攤位遊戲、運動體驗及連串精彩表演，首日活動吸引超過5,000名市民入場，在啟德體育園這個「香港主場」體驗運動樂趣與活力。有到場市民表示，感覺假期中香港變得冷清。

設攤位遊戲運動體驗 市民梁先生與小朋友約早上11點抵達，他們指場內攤位好玩，可體驗很多不同類型的運動。不過梁先生認為，現場配套有不足之處，例如沒有地方買水或斟水。他又指，近日很多港人選擇外遊，相較內地，香港物價始終沒有競爭力，不單止港人，外國人亦可能選擇到內地遊玩。

另一名帶子女到場的家長許女士亦稱，她和小朋友都喜歡運動，嘉年華能有這麼多運動體驗，十分有意思。談到港人北上，許小姐也感覺香港冷清了，料對本地零售及餐飲業衝擊不小，相反深圳就人頭湧湧。嘉年華揭幕活動上，中國香港花式跳繩總會派出2024巴黎奧運跳繩表演選手及多位頂尖運動員為市民帶來精彩街舞型格跳繩。三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶則參與互動節目，任「兒童平衡車體驗樂園」主教練，親身落場教小朋友踩單車。