174萬人外遊血拼 啟德攤檔拍烏蠅

的士收入唔夠交租 油尖旺食肆哀嚎 復活節長假港人大舉北上，連同假期前夕，合共有逾174萬人次港人出境外遊，本港大街小巷均予人冷清之感，無論是港島及尖沙咀，往日人流如鯽的地方均人流量不大。有的士司機直言，連日來生意淡薄，收入連租金亦「畀唔起」，油尖旺等食肆表現一般，午市不但沒見爆滿，有店舖更只有零丁幾枱客。位於啟德美食海灣的小食攤販亦嘆生意不及預期，有商戶表示，昨日生意一般，假期第一日（18日）又天氣不佳，情況不理想。

在旺角街頭，周末的下午本應人頭湧湧，但大量港人尤其是上班族爭相離境後，街頭少了消費主力，周末的食肆亦表現冷清，中午飯市，不少食店都未見爆滿，有食肆負責人坦言，過去兩日假期的生意只及往日周末及假日的一半。

嘆客流量遜去年 在啟德美食海灣經營啤酒檔的負責人羅先生表示，生意情況不太理想，尤其近日天氣不佳，一下雨上址客流量就少。他表示，生意情況要視乎啟德體育園有無活動，之前演唱會結束後，較多觀眾購買啤酒。但今年的消費人流似較往年的復活節少，估計很多人北上或者外出遊玩，加上其攤檔主要面向本地客人，港人北上的影響較多。

另一日式食品負責人黃先生亦指，昨日生意情況很一般，長假期港人外遊有一定衝擊，他指出，早前體育園舉辦活動時，人流管制及封路措施會影響人流，希望有關部門在人流管制和封路措施方面能盡量考慮到商戶。

在該處售賣碗仔翅的蔡小姐則指，天氣對攤檔生意影響甚大，附近商戶幾乎都無生意。她指近日假期人流較差，希望之後會稍微轉好。蔡小姐又指，不少港人在復活節期間外遊，內地又無對應假期，她指上址的生意較少本地人幫襯，反而主要做遊客生意，希望政府加強宣傳，帶動人流客流。