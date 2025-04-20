3大選擇學生小食 指引列營養價值

【本報訊】學校小賣部的顧客多是學童，衞生防護中心向來有食物及營養指引，根據中心於2022年修訂的《學生小食營養指引》，規管的主要是小食的營養價值對健康的影響，並將食物分為「適宜選擇」、「限量選擇」及「少選為佳」的小食，其中「少選為佳」的小食即高熱量、脂肪、鹽或糖食物及高糖飲品，亦不建議提供含有咖啡因或甜味劑的食物及飲品給小學生，避免咖啡因有刺激腦部中樞神經的作用，過量攝取可令人出現心跳加速、手震和影響睡眠等情況。又要求供應的飲品以250毫升或以下為佳，以免影響學生進食下一正餐的胃口。

指引顯示，「適宜選擇」的小食為可向學生提供重要的營養素，同時又含較少脂肪、鹽和糖，例如獨立包裝的原味餅乾、提子乾、西梅乾、杏脯和脫水水果片等乾果，以及經超高溫處理的紙盒裝牛奶，因為它們的食品包裝分量通常較小，更適合學生食用。

分「適宜」「限量」「少選為佳」 「限量選擇」的小食則指有一定的營養價值，但同時亦含較多的脂肪、鹽或糖，學校應限制供應及推廣這類小食。小食供應商應避免大量供應這類小食或放於當眼或方便接觸的地點，好讓學生較容易選購「適宜選擇」的小食。

另外，小食供應商應僅在午膳時間以外供應小食，避免學生以小食代替午餐，所供應小食的分量不宜多於125千卡熱量，飲品方面則以250毫升或以下為佳，以免影響學生進食下一正餐的胃口，小食供應商亦應吸引學生購買健康小食，例如為「適宜選擇」的小食訂立低於其他小食的價格，或用限時折扣刺激學生嘗試新的健康小食。