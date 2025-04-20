幼童殺手 蒟蒻啫喱易骾喉 細杯裝面臨禁售

停賣倡學校打頭陣 最快10月全港實行 當局將修例規管深受小童喜愛的含蒟蒻類啫喱及相關產品，立法會食物安全及環境衞生事務委員會周四（24日）將召開會議，食安中心建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，主要規管含蒟蒻的「小杯裝啫喱產品」、高度或寬度為45毫米或以下者不得銷售，及要求全數含蒟蒻成分的啫喱產品須加上有「預防哽噎風險」警告字句的外包裝標籤。政府會採「先訂立、後審議」的立法安排，禁售要求最快料於修例通過後半年內落實，即有望今年10至11月生效。在此之前，食安中心已聯同教育局去信各校，建議學校內小食部禁售有關尺寸的「小杯裝蒟蒻啫喱」。

政府建議修例，與數年前一名7歲女童食小杯裝「啫喱」、但骾喉死亡，之後死因庭召開聆訊後建議政府杜絕漏洞有關。而政府建議修例規管的含蒟蒻啫喱，在內地及台灣又稱為含蒟蒻的果凍。台灣行政院轄下的衞生署亦有規管同樣尺寸的含蒟蒻產品。

高寬度為45毫米或以下 食安中心在修例文件中建議，禁止出售含蒟蒻的「小杯裝啫喱產品」的高度或寬度為45毫米或以下，「蒟蒻」（又稱魔芋），其成分含葡甘露聚醣或E425；同時要求所有預先包裝、含「蒟蒻」成分的啫喱產品，須於外包裝加上「預防哽噎風險」的警告字句。食安中心已在網站進行公眾諮詢。

中心解釋，蒟蒻啫喱產品大小、形狀各異，有杯裝、袋裝和條狀，蒟蒻啫喱表面光滑，進食時，有人會以吸入方式，食品容易沿着舌頭滑向口腔後部，進食者難以控制其方向、位置，兒童、老人容易哽噎。

食安中心去年12月至今年1月曾進行調查，發現本地市場上約有80個品牌的啫喱產品，主要來自日本、台灣、韓國和中國內地。中心收集的112個樣本中，僅有9個為高或寬度小於45毫米的小杯裝蒟蒻啫喱，當中大多來自台灣及日本。至於標籤要求，112個樣本中有59個含有蒟蒻成分，其中32個目前已附有中文或英文的哽噎警告標示。中心預計有關建議修訂對業界的影響輕微。

不過，現時學校小賣部或有尺寸如上的小杯裝產品，食安中心與教育局已去函學校要求停售。

標籤須明確寫警告字句 身兼校長的教育界議員朱國強表示，該校暫未收到教育局的相關通知，該校也不設小食部，或者「（其他學校）可能有收通知」。他指，一直都有不少學童進食啫喱，當中有多少含蒟蒻也不知，認為「有一定危險，（校內）唔賣係好應該」。他認為，目前香港對蒟蒻啫喱的警告字句不太清晰，而有不少鄰近國家及地區亦已有類似條例，例如台灣就要求相關產品的標籤上明確寫出「請勿強吸一口整粒吞食」、5歲以下請勿食用。

急症科專科醫生彭繼茂指出，成年人的氣管直徑約為11毫米，而小童的則更小。若體積小於11毫米的食物誤入氣管，便會跌入氣道，可致肺炎及支氣管阻塞；若體積大於11毫米，則可能會直接阻塞氣道，導致缺氧，患者有機會於兩分鐘內死亡。一般情況下，咽喉內的會厭（Epiglottis）會阻隔食物跌入氣管，就算「骾親」，咽喉及氣管等亦會有自然反應，嘗試將食物推出。

膨脹食品外國早有規管 彭續指，由於嬰幼兒及長者的會厭、咽喉等功能未成熟或退化，容易哽噎，且後果亦可能更嚴重。嚴重醉酒、酒精中毒人士，或者中央神經受損，例如中風患者，亦較常發生哽噎事故。「蒟蒻」是一種「滑嘟嘟」、形狀百變的食物，若無咬碎直接吞食，可能會「卡」在咽喉位置，隨時造成氣管阻塞。而外國為保障市民，亦有對一些較易造成哽噎的食品加以管制，例如具黏性的爆谷、會膨脹的食品等。

當局去信各校，建議學校內小食部禁售有關尺寸的「小杯裝蒟蒻啫喱」。 食安中心已就相關建議在網站進行公眾諮詢。 家長點睇