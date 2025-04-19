長假離港大潮流 本地餐飲零售愁

香港人愛旅遊，尤其是有長假，外遊或北上已成為大潮流，北上消費亦早成為難以抗拒的大趨勢。復活節長假昨日正式開始，港人「海陸空」離境外遊，各個關口均見人潮！機場亦人頭湧湧，一大早已人流如鯽，各個辦理登機櫃位均見長龍。

至於北上吃喝玩樂，人潮更加洶湧，截至上午10時，逾25.4萬人次經各口岸出境，港鐵不得不再度調整東鐵綫班次，將部分「往羅湖/落馬洲」的班次改為以大埔墟站為尾站。本報記者於中午時間實地到大埔墟站視察，當時雖下着微雨，但無減北上如潮湧的人流，不少人一家大細出動，在大埔墟月台候車北上，站內不時作出廣播，亦有不少職員在場協助乘客，現場情況還算暢順。

事實上，一連4日的復活節長假由昨日即18日開始，不少港人已提早在17日放工後出遊。據入境處數據顯示，當日有約71.9萬人次出境，當中港人佔60.5萬人次，較去年復活節長假前夕的52.6萬人次出境，增逾15%。可見港人長假愛外遊或北上有增無減，尤其是北上吃喝玩樂。

這麼多港人趁復活節假期離港，怎麼說都會衝擊本地消費。高官嘗言，即使有一百幾十萬人外出，香港仲有至少五、六百萬人留港吖！不必太悲觀。但事實又是否公司「執10間，開番16間」呢？疫後香港復甦不如預期，如今市道稍有好轉，依然滿街吉舖。香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠昨日在大氣電波一個節目表示，復活節不屬傳統消費旺季，外遊潮對本港零售市道有一定影響；即使不少商場舉辦節日活動帶動人流，對吸引旅客有幫助，但仍是「旺丁不旺財」，加上訪港旅客消費模式改變，零售生意整體或有約一成跌幅。換言之，即使人山人海，亦未必有錢落袋！本報記者昨午到旺角亞皆老街一帶視察，發現街上的人流沒有因為長假期而明顯大增，與平時的周末相若，街上稍有零星人流，相信是部分人在中午飲茶後再四處逛逛，多間店舖職員異常悠閒。

講到餐飲市道，本港至今仍未能回復到疫情前水平，學者相信與港人北上消費以及經濟環境差有關。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，復活節生意較平日少約兩成半。他以去年復活節為例，指業界整體生意比平日跌逾三成，甚至跌多達一半，因此仍擔心今年情況。去年底起雖然重推「一簽多行」，不過旅客多即日來回，尤其廣州、深圳一帶旅客，更何況內地遊客來港消費降級，幫襯茶記快餐，對本港飲食業幫助力度「不似預期」。事實上，本港餐飲業積弊甚深，食物水準參差，收費卻絕不便宜，加上人手長期不足，服務態度差更被詬病，形成惡性循環。此外，本港媒體常大力催谷「食在大灣區」，大肆宣傳性價比高更抵食！再講，香港目前基本上沒有夜市，一到晚上10點，不要說沒有「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛」，根本連銅鑼灣、灣仔、油尖旺一帶亦水盡鵝飛。沒有夜經濟，飲食業根本旺不起來！