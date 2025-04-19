冰鑑春秋：中美脫鈎引爆戰爭？

面對美國關稅戰，中國大陸強硬表示：「如果美國想要戰爭，無論是關稅戰、貿易戰，還是其他任何形式的戰爭，我們奉陪到底。」西方媒體開始大做文章，認為大陸與美國的對抗恐怕不僅止於關稅貿易，甚至可能出現第三次世界大戰！

事情真有這麼嚴重嗎？答案顯然是否定的！首先，特朗普雖然多次叫牌，卻也多次大轉彎，顯然他只是想要逼迫大陸臣服，而並不想全面性的開戰。這從他每次對大陸加碼制裁後，又會跟着說中國是個偉大的國家，認為習近平是好朋友，就可以得知，特氏要的只是利益，而不是真正的戰爭。

對大陸而言，特朗普的對等關稅雖然對經濟會造成損害，卻是將美國盟友拉向己方的契機。這段期間的中日韓自由貿易協定（FTA）會談，與歐盟還有歐洲各國的頻密互動，對大陸來說戰略情勢呈現利多，當局勢朝向對大陸正向發展的時候，戰爭當然不會是必要的選項。至於某些學者認為，中美逐步脫鈎後，美方能夠對中國經濟造成的打擊力度將急速下降，這等於在告訴北京，即使對台灣發動戰爭，所受制裁與損害也將大幅降低。這種論點雖然有其道理，但對北京來說，現在正是中美競爭的關鍵時刻，台灣問題順序並不靠前，至少現階段還不值得北京為此賠上龐大的經濟成本。

唯一可能造成這種情勢出現，關鍵點就在賴清德身上。目前為了搞大罷免，賴清德表面上沒有參與，卻動用了一切力量在幫罷免加溫。更糟的是，旁人將關稅戰視為台灣的危機，賴清德與民進黨卻將其操作成台灣的轉機！這種嚴重誤判令賴清德可能更加走向激進，在今年520發表更刺激性的言論，進一步挑起兩岸的衝突。若真是如此，大陸一旦被激怒出手，台海就可能戰雲密布了。