筆下風雲：關稅不成 打起熱戰

面對中國強勢崛起，成為唯一有力挑戰美國霸權的國家，美國是既驚且懼，惟有在軍事、金融仍有些微優勢的當下，對中國發出痛擊。由特朗普第一次入主白宮開始，便對中國發起貿易戰、關稅戰；到了拜登時期，則對中國打起了科技戰、晶片戰。現在又輪到特朗普第二次執政，關稅戰更是打得瘋狂。

然而，不管是7年前第一次明目張膽對中國發動戰爭，還是今日的關稅戰2.0，美國都幾近無功而還。第一次的貿易戰、關稅戰，初時的確令中國感到慌亂，萬沒料到美國竟然會對中國痛下殺手，但中國很快便丟掉幻想，站穩陣腳。到了拜登時期的科技戰，封殺中國取得關鍵高端晶片，中國已不如之前那麼無措，反而疊埋心水、下定決心自主研發，靠自己走出活路。君不見，華為敗部復活，在高端晶片被封殺下，依然能夠推出先進的旗艦手機，大出美國意料之外。今時今日更傳出，中國連光刻機也能造出來。內地有段子謂「今日你對我愛理不理，明日我讓你高攀不起」，絕對是真實寫照。中國一旦甚麼也能自給自足，還稀罕跟美西方做生意嗎？

如今特朗普的關稅戰如狼似虎，以為不戰就能屈中國之兵，不料中國奉陪到底，半步不讓，結果令美國無從入手。中美在經貿已經事實上脫鈎，一待國際國內雙循環做大做強，跟東盟及南方國家另起爐灶，便可以完全隔絕於美西方之外，試問美國屆時還可以拿中國怎麼樣？

當這一天到來，或許就是中美爆發熱戰之時。美國最擅長就是打代理人之戰，自己不親自落場，利用棋子消耗打垮對手。台灣、菲律賓等都是可用的棋子，美國只需在當中煽風點火。台海南海的戰雲，已隱隱然籠罩在中國頭上。