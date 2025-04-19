坦言集：自由貿易

美國總統特朗普是以高關稅的恐嚇，來扭轉美國在國際市場上的競爭劣勢，用政治壓力來迫使其他國家放棄國內投資，放棄提升本國的競爭力，以此馴服地接受美國要求的國際分工，向美國提供低價格的資源和生產，讓美國借助霸權主義，繼續享受不合理和不正常的經濟繁華。

美國並沒有致力於投資與改革，來提高本身的競爭力，而是強迫他國不進行投資，把當地資源奉獻給美國。這是全世界範疇（不是單針對某一國家）的新殖民主義，背後是強權，是武力脅迫，連舊殖民主義的自由貿易、假仁假義假象也完全拋掉，變得赤裸裸的蠻橫。中國及其他國家抗衡的方法，只有一條，就是與之對着幹，繼續堅持自由貿易，用世界貿易組織的原則來保證真正的自由貿易，反對大國欺壓，反對大國的雙重標準。

中國是最有力量帶領各國抗拒美國的脅迫。中國的市場龐大，仍然快速增長，生產與競爭能力強，且儲備充足。一是可在國際市場上與美國直接鬥爭，使美國的高關稅產品既打不入中國市場，也打不垮中國的生產與出口，以此形成對立面，向各國示範。

二是中國可聯手各國擴大非美國的自由市場。中國可與俄羅斯的歐亞經濟聯盟、東盟，一起結成比美國更為龐大的市場體系。中國與統一市場的國家可互通有無，擴大相互貿易，同時排斥美國的產品，拒絕或至少減少對美出口。以這樣的自由貿易體系，更可拉攏其他國家，包括歐盟、中南美洲和非洲的全球南方國家，對抗連「五眼聯盟」也保不住的美國陣營。

三是中國可更進一步對周邊小國擴建雙邊自由貿易關係，甚至單方面地向它們開放市場，用中國的市場來協助它們經濟發展，抵銷美國的高關稅打擊，用免關稅來吸納並促進它們的生產發展，經濟穩定，建立起中國提供和保證的新市場發展機會。例如，中國大可對中亞五國、南高加索三國，提供免關稅對華出口的優惠，從而以此示範由中國資助的雙邊自由貿易體系，對抗美國高關稅戰略。這些國家生產的多屬中國需要，但規模不大，中國開放當地產品進口，佔中國進口總額有限，卻可刺激當地經濟發展，促成良性循環，也形成中國自由貿易的範例，以小國為主，逐步擴展，投入不多，政治與經濟的成效卻可很大。