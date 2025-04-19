瘋駕狂徒遇截查走投無路 撞開前兩車飆逃

本周四上午約10時，深水埗區警員在長沙灣深盛路進行打擊交通違例行動，期間發現一輛平治私家車停泊在深盛路8號碧海藍天對開，警員覺可疑上前截查，惟司機拒絕合作，驅車沿深盛路往興華街西方向逃去，警員隨即尾隨追截。

雙方追逐至興華街西與深旺道交界，惟該平治司機沒有按指示停車，此時前方有兩部私家車因交通燈號紅燈停車，涉事司機見前無去路後有追兵，遂企圖嘗試突圍，期間多次驅車連撞前方兩部私家車，最後突圍沿興華街西往美孚方向逃去。

疑套上他人登記車牌 警員經進一步調查後，發現該涉案私家車於案發時懷疑套上屬於他人登記的車牌。事故中，其中被撞的一輛私家車的男司機及一名男乘客輕傷，清醒由救護車送明愛醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」及「偽造文件」，暫未有人被捕。

有網上片段顯示，涉事平治私家車被困興華街西左線車龍，前方有兩部私家車阻擋去路，一輛執法部門車輛停在中線，有警員上前朝平治私家車調查。未幾，交通燈號轉燈，最前方車輛開行，平治趁機切入中線往美孚方向絕塵而去，畫面可見涉事平治車頭毀爛，頭冚微曲損毀。