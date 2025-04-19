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泳灘遇溺 79歲婦獲救
事發於深水灣泳灘。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午約8時，一名姓吳（79歲）老婦，在港島南區深水灣泳灘游泳期間，疑於離岸約20米遇溺昏迷，在場其他泳客見狀，慌忙通知救生員，繼而合力把事主救回岸上急救。救援人員接報趕至時，吳婦已回復清醒，她隨即由救護車送往律敦治醫院治理，至於意外原因及經過有待進一步調查。
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