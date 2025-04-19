電箱跳掣 驚傳爆炸聲

【本報訊】昨日凌晨3時許，牛頭角嘉和園嘉禮大廈有住戶報案，指其住所傳出懷疑爆炸巨響後，電力中斷且聞到燒焦味。

疑屋內電器短路

消防趕至登樓檢查，初步懷疑是屋內電器短路致電箱跳掣，稍後由戶主自行安排電工檢修。事件中無人受傷，亦毋須疏散。