東呼即應：過度包裝極浪費 議員促立法管制

東呼即應探討使用約章 助企業減生態影響 商品過度包裝造成嚴重浪費，政府卻沒有立法監管，落後於世界各地。有市民向《東呼即應》表示，經常看到食物禮盒被棄於垃圾桶，另有曲奇餅禮盒精美，惟盒內只有12塊餅，小量茶葉以長方形盒裝載，斥此類包裝毫無必要。有環保團體指，歐盟最新的包裝及包裝廢棄物法規，要求包裝內的空隙率不能超過五成，內地亦有法例限制商品過度包裝，相比香港，卻常見商品過度包裝。有議員批評政府對商品過度包裝的取態比較被動，促當局立法監管。

市民區太認為，過度包裝「很浪費」，直言禮盒的體積很大、不環保、很浪費，因此「真的很不喜歡這些包裝」。另一市民杜先生舉例，部分賀年禮盒包裝冠冕堂皇，但盒內的豉油很細支、蝦子麵亦很少；亦有聲稱有12個包裝的禮盒實際上只有9包食物，他認為可用一些環保物料進行「走塑」。市民區太憶述一次最誇張的過度包裝，她買過一款蝴蝶餅，盒子很美很大，但只有12塊，直言「真的沒有必要」。市民萬小姐亦表示，曾購買只有6至10包的禮盒裝茶葉，認為很浪費，包裝盒雖然很美觀，但最後只能棄置。

綠惜地球助理項目經理陳永傑表示，歐盟最新的包裝及包裝廢棄物法規，要求包裝內的空隙率不能超過五成。內地2023年9月1日起亦實施《限制商品過度包裝要求食品及化妝品》，規定產品包裝價格佔產品比例、物料及空隙率、茶葉包裝不能超過3層等。所有包裝的成本不能佔產品的銷售價值兩成，舉例茶葉價格200元或以上，包裝的整體售價不能超過15%，物料不應用貴金屬或紅木材料包裝。

勿大盒放小產品 減填縫 他又發現超市的過度包裝經常出現在生鮮食物，例如紙盒裝士多啤梨會有很大的空隙，塞了很多防撞物料，令產品不會撞損或劃損。他認為要盡量減少包裝和產品之間的空隙，不要用大盒放小產品，亦可減少使用填縫的防撞物料。他續指，如果售出前的產品未有包裝，可考慮讓市民秤重付款後，自己包裝取走，內地亦有類似做法。

議員劉國勳認為，香港現時無監管過度包裝的法例，沒設過度包裝的標準，現時只建議使用較易回收的包裝物料、建議減少包裝等。他認為現時未有量化標準，例如不應多於多少層的包裝等。他又認為政府對過度包裝的取態被動，內地和其他地區數年前已推出減少包裝的指引，香港需追隨步伐。

他認為，可研究是否需要立法監管，客觀釐定過度包裝的定義，並制訂更清晰的減少包裝標準。他說內地就限制商品過度包裝要求亦有制訂多個國家標準，例如蔬菜和蛋不應超過3層包裝；水果、禽畜肉、水產品不超過4層包裝等。他建議加強推動減少包裝的宣傳，尤其在大時大節，教育市民過度包裝的浪費和對環境的影響。

事實上政府推行減費政策多時，本月初才推出《減少使用包裝約章》，現時只有102家本地和跨國企業簽署減少使用包裝約章。環保署亦在今年為包括物流業、電商、超市等8個行業，制訂減少包裝及包裝管理實用指引，但指引不具約束力。