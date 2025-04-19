國際試食節開幕 掃1蚊貨10元紅酒

【本報訊】香港國際試食節暨優質食品博覽昨起一連5日在灣仔會展舉行，場內雲集超過30個國家及地區美食品牌及展商，匯聚了環球特色食材、食品及伴手禮，參展商推出了1元一盒鯪魚球、10元一支紅酒和榴槤買一送一等超值優惠，吸引大批市民入場，不少人在場內大啖試食，氣氛熱鬧。

打造三大特色美食專區 主辦方表示，上次於2018年舉辦為期3天的試食節共吸引15萬人次入場，期望今屆能突破20萬人次；而每天首500名入場者可隨機獲贈蟲草膠囊、魚油丸或減脂丸一盒。

昨日展場內人頭湧湧，港式小食、參茸海味、金華火腿及其他美酒佳餚攤檔吸引大批市民，不少人邊走邊試吃，優惠更吸引市民大破慳囊。

出席活動的批發及零售界立法會議員邵家輝表示，特色展覽可以帶來其他國家及地區的特色食物，促進本地市道，亦可以吸引遊客，凸顯了本港國際大都會的形象。

會場精心打造三大特色美食專區，分別是「星級環球美食殿堂」、「飲嘢文創市集」等，同時引入「Sho-Chan」及「Baby Shark」兩大國際人氣IP品牌，開設限定商店。適逢復活節長假期，大會精心策劃復活節嘉年華，現場設置四大主題區即「競技活動區」、「玩創手工藝區」、「搞怪打卡區」、「舞台表演區」。