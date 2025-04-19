大熊貓孖B後援會成立 揭各重約18公斤

【本報訊】海洋公園為一對港產大熊貓龍鳳胎成立後援會，昨日一班會員一同探訪大熊貓，而成立典禮舉行期間亦播出「家姐」和「細佬」近期體重的片段，兩隻大熊貓各自都已成長至約18公斤。海洋公園表示，希望之後能為粉絲帶來更多福利，後援會的淨收益將支持海洋公園的大熊貓保育工作。

官網累積逾15萬粉絲 海洋公園透過影片公布「家姐」和「細佬」近期的體重。「家姐」現時體重約17.7公斤，「細佬」體重則約18.5公斤。飼養員Mandy表示，牠們目前都重約18公斤，但體重會不時輕微浮動。龍鳳胎現在已經「大個仔」、「大個女」，不太需要飼養員再幫助太多了。她又解釋，近期大熊貓「盈盈」經常從樹上將子女推落地上，這是大熊貓的成長及學習過程，大熊貓媽媽會訓練子女如何從樹上或高處墮下而不受傷。

海洋公園公司主席龐建貽稱，兩隻大熊貓寶寶自誕生以來吸引很多人支持，香港大熊貓官方專頁目前亦已累積逾15萬名支持者。園方很高興正式成立「家姐細佬後援會」，希望能透過官方渠道，為大熊貓粉絲帶來更多專屬福利，同時推廣大熊貓保育工作。此外，之後還會推出更多精彩的大熊貓主題活動及體驗。

「家姐細佬後援會」入會費880元，海洋公園指，淨收益將支持海洋公園的大熊貓保育工作。後援會成員可獲贈紀念品，並優先預約大熊貓相關活動和工作坊。