安全紙未驗先簽 工會倡打卡防騙

籲設職安合格線 競標評過往表現 申訴專員公署日前踢爆建造業存在監管漏洞，有「合資格人士」疑沒檢查設施安全，便先簽「安全紙」，罔顧人命，疑為建造業事故不斷的隱患。有工會背景的議員認為，當局必須禁絕弄虛作假的陋習、盡快堵塞漏洞，建議「合資格人士」簽發「安全紙」，須連設施照片呈交勞工處；而工務工程招標前，當局應要求競標商的「工地安全表現」達到合格線，若職安健表現欠佳，承建商可被拒競標。鑑於政府已表態會成立小組糾正問題，並要問責違規人士，業界會繼續監督，並在立法會跟進事件。

議員黃國昨日表示，2018年至2023年的6年間，建造業共發生108宗致命工業意外，雖然無法指出那些建造業致命工業意外與「安全紙」弄虛作假有關，但職安漏洞必須堵塞。

但當局追究塞責的「合資格人士」，2018年至2023年的6年間，有4年是零檢控，2020年一宗，2023年有12宗，而轉介執法部門跟進的個案亦6年只有4宗，與申訴署揭示的猖獗造假情況，明顯存在落差。

造假成風 4年零檢控 黃國批評有關人士辜負社會的信任，勞工處須提出檢控外，亦應將其失當行為轉介其註冊機構，以審視其專業資格或採取紀律行動，並轉介執法機構追究行使虛假文書的刑事責任。

就目前存在的監管漏洞，黃國建議，勞工處應要求「合資格人士」簽「安全紙」後立即遞交，並將簽表應連同現場照片上載，資料有拍攝時間和檢查清單，他指過程猶如「打卡」，存檔清晰，責無旁貸。

至於報告揭露屋宇署遺漏處理勞工處轉介的個案，令違反職安健法例並已定罪的承建商逃過紀律處分，黃國批評轉介制度完全失效，屬嚴重的行政失當。

其實勞工處的轉介機制於2002年實施至2023年的逾20年期間，屋宇署只有3宗個案符合「第一項準則」，即承建商在連續6個月內於單一地盤觸犯5項或以上勞工安全罪行而被定罪，才考慮是否啟動處分程序的門檻明顯過高。他主張收緊為「連續6個月內於單一地盤兩項定罪以上」以加強監管。

他又指，儘管當局前年已修訂職安健條例、加強罰則，但判罰仍欠阻嚇作用，黃國主張政府工務工程的競標過程中，須加大「工地安全表現」的標書評審評分佔比，或設立「工地安全表現」合格線，把未能達到職安表現的承建商「一票否決」，畢竟在現行機制下，安全評分只佔整體標書少於10%，很容易出現憑價格優勢就可彌補低安全評分的問題，故必須提高中標門檻，以促使承建商在職安方面投放更多資源，況且政府亦應帶頭示範，重視職安健並非空話。