器官遺愛人間 首辦「道謝」致敬捐贈者

【本報訊】本港器官捐贈數字一向偏低，伊利沙伯醫院昨公布一名病人遺愛人間的故事，病人葉先生身故後，捐出肺部及肝臟，成功令幾名危重病人重獲新生。伊院為表對葉先生無私捐獻的敬意，舉行了全港首次「道謝 道愛之行」（Honor Walk）儀式，移植手術當日，多名醫護人員及葉先生的親友在病房走廊向這位「無名英雄」致敬，陪他走完人生「最後一程」。

捐出肺肝 數危重病人獲新生 這次器官移植手術已是葉先生進行的第16次手術，亦是他最後一次手術。不過，今次手術卻與以往不同，他捐出肺及肝臟，為數名危重病人帶來重生。葉太當日亦出席了「道謝」儀式，看着丈夫從病房被推到手術室，回想起兩人一路走來的經歷，感受到丈夫的愛，及其無私救人的大愛，亦感受到「施比受更為有福」，她感謝醫院的安排。

伊院指，「道謝 道愛之行」不僅是一個儀式，還是「愛的表達」，希望以此作起點，讓更多人理解並支持器官捐贈這項崇高的行為。

據政府數字，《中央器官捐贈登記名冊》至今登記人數約為39萬人。過去4年間，成功作出遺體或活體捐贈的人士，每年共有約50至60人。不過，現時每日單單輪候腎臟捐贈的人士就有逾2,400名。