預切水果處理不當 製汁中毒風險增

【本報訊】不少人喜歡飲果汁，但在世界各地不同地區均曾爆發涉及切開水果和果汁的大規模食物中毒事故。食物安全中心發表最新一期「食物安全焦點」，提醒市民若製作預先切開水果和果汁過程不當，有害細菌存活的機會會大增，例如李斯特菌、沙門氏菌及產志賀毒素大腸桿菌等，會引致腹瀉、發燒，嚴重者可能引致腎衰竭。發霉或有損傷的水果或含有霉菌毒素，特別是棒曲霉素，進食由這些水果所製作的果汁，可能會引致惡心，胃腸道不適和嘔吐。

放置雪櫃需與生食物分開 預先切開水果和果汁涉及人手多番處理，食用前一般不會經過加熱，因此屬高風險食物。中心提醒配製預先切開水果和果汁，要選擇新鮮、無破損及表面沒瘀傷的農作物，留意冷凍食材不應有曾置於不當溫度的迹象，例如在包裝上有滲水或液體污漬。把水果存放在陰涼乾燥的地方，若放雪櫃需與生的食物分開，以防止交叉污染。漿果類和葡萄等易變壞的食物應立即存放在雪櫃內。

處理食物前必須清洗雙手，切開或榨汁前，應去除破損或發霉的農作物，如已腐爛便應棄掉。以流動的自來水洗淨水果，用水果刷去除有硬皮水果表面的污垢；並確保器具、器材及配製食物的工作面在使用前已清潔和消毒。

使用不同的設備和器具分開處理新鮮的即食農產品，以減少交叉污染。如需用水或冰製作果汁，應使用食用冰塊或蒸餾水或已煮沸的食水；將剩餘的預先切開水果棄掉。

預先切開水果或果汁如非即時食用或立即奉客，應放於有密封蓋子的容器內，存放在攝氏4度或以下，並列明「此日期或之前食用」日期。不要在攝氏4度以上存放超過兩小時，如有變質的迹象，便應棄掉。