防殺埋身 美加日越爆麻疹 外遊前宜打兩針

急性腸胃炎10年高 訪東瀛小心壞肚 不少港人趁復活節假期外遊，但港人多個旅遊熱點卻有傳染病風險，衞生署衞生防護中心指，日本、越南、泰國等均出現麻疹、登革熱及諾如病毒感染風險，市民若往上述目的地，應小心感染。日本政府則公布，至4月初日本已錄得58宗麻疹個案，打破了過去5年紀錄，近期更有上升趨勢。而日本多地早前有諾如病毒爆發，3月初錄得的「急性腸胃炎」數字更一度創近10年新高，連中國駐日本大使館日前亦發公告，呼籲國人到當地旅遊應提高警覺。

衞生防護中心指出，近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲，包括美國及加拿大、歐洲及鄰近地區，包括越南、柬埔寨和菲律賓等地出現麻疹持續爆發，而日本及澳洲今年的麻疹個案亦有所上升。由於麻疹的潛伏期為7至21日，中心提醒，若市民從麻疹流行地區回港後出現相關病徵，應盡早向醫生求診。而未出發的市民，若未經化驗確診感染麻疹，以及未有或不確定有否接種兩劑麻疹疫苗，則應於啟程前最少接種兩劑疫苗。

至於日本多間食肆早前爆發諾如病毒，甚至有嚴重患者離世。防護中心指出，諾如病毒於冬季較為活躍，可引致急性腸胃炎。而港人旅遊熱點，例如日本、新加坡和台灣，現時的急性腸胃炎活躍程度較去年同期高，加上部分地區的氣溫仍較低。中心提醒市民旅遊期間提防感染，包括光顧可靠及有牌照的食肆，並注意衞生。

登革熱流行星馬泰 此外，經蚊蟲傳播的疾病可謂夏天的「常客」，隨氣溫逐步回暖，中心亦呼籲外遊市民要做足防蚊措施，尤其前往泰國、新加坡及馬來西亞等登革熱流行地方的市民，應做好防蚊措施，以免患上登革熱。

日本於本月1日成立的「國立健康危機管理研究機構」公布，截至4月2日，日本今年接報58宗麻疹病例，已超過2020至2024年的全年個案數字。機構又指，今年第8周的感染是每周3宗，近期已升至第11至13周的約11至14宗；諾如病毒方面，數據顯示，日本在今年3月初錄得的定點機構呈報感染性腸胃炎數字，一度打破過往10年的紀錄，而近期數字就逐步回落。研究機構於3月31日至4月6日期間，共接報1.9萬宗感染性腸胃炎，雖然較早前的高峰回落，惟仍明顯高於近5年同期的平均水平。當中個案數字最多的地區前3名，依次為大分縣、宮崎縣、香川縣。