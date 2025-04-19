大型活動騙案增 團體促門票實名制

【本報訊】網上騙案猖獗，近年騙案不少與演唱會等大型活動門票有關，民間反詐騙大聯盟發起人、議員吳傑莊表示，當局應考慮門票實名制，他指出，門票實名制不一定會阻礙進場時間，舉例以早前欖球比賽等活動的門票也採取實名制，並容許透過手機應用程式轉讓門票。

至於立法會將討論銀行業修訂條例草案，促進銀行之間分享資料及保障客戶。吳傑莊認為，銀行若針對一些涉及可疑戶口、重複金額或較高額度的交易，可向客戶發送警示等訊息，有助市民識別及防止騙案發生。

倡透過第3方平台交易 香港電商協會會長李基銓則稱，網購問題在於不安全的支付方式，市民若透過第3方購物平台及透過第3方支付平台進行交易，是更加安全的方法。他解釋，第3方支付平台如「中間人」，確保交易正常發貨及送遞後才放款，對雙方也有保障。但第3方支付平台牽涉信用卡等，衍生手續費，需要透過協商由買家或賣方承擔。

他又表示，市民普遍使用的支付工具並非第3方支付平台，但建議政府、金管局或銀行考慮成立仲裁機構，賦權該支付工具運作成第3方支付平台，每次交易抽取低額手續費去成立基金，若買賣雙方在交易期間發生爭拗，可以用以支付，保障雙方權益。